Псковский психолог: Идеального возраста для брака не существует

15:55, 02 февраля 2024, ПАИ

Идеального возраста для брака не существует, рассказала психолог Румия Калинина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«С одной стороны, среди молодых браков много расставаний, с другой – они формируются вместе как личности. И если всё гармонично, это прекрасно. В среднем возрасте уже больше требований к партнёру, человек понимает, чего хочет от второй половины и от жизни», – отметила спикер.

Румия Калинина также добавила, что даже поход к психологу не всегда способен спасти брак. «Ведь для сохранения отношений надо что-то делать, надо иметь силы и желание что-то поменять. Иногда даже приходится слышать упрёки в свой адрес, что я не помогла. Но ведь нужен какой-то ресурс для спасения брака, а если его нет, то ничего не поделаешь», – рассказала Румия Калинина.

Залог счастливого брака – любовь, уверена психолог. «А потом уже уважение, терпение и всё прочее. Без любви счастливого брака не будет. Могу сказать, что детям, родители которых развелись, в будущем развестись проще, потому что один раз в своей жизни они уже это пережили», – заключила Румия Калинина.