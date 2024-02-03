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Экономика

Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития

Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Мы вошли в число субъектов с наиболее заметными изменениями в рамках реализации ИПСЭР. Об этом сообщает Счётная палата РФ в докладе, посвящённом анализу эффективности реализации таких программ», – рассказал глава региона.

В рамках программы с 2020 по 2023 год почти 3 млрд рублей было выделено на создание инженерной инфраструктуры «Моглино-2». В результате реализации мероприятия в области завершили первый этап инвестпроекта строительства завода «Титан-Полимер».

Кроме того, за этот период более 300 млн рублей выделили на докапитализацию микрофинансовой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства», а также 236 млн рублей направили в регионе на приобретение племенного скота.

Ещё за этот период 497 млн рублей направили на строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

«ИПСЭР позволила расширить ОЭЗ «Моглино», оказать ощутимую поддержку фермерам и малому бизнесу, улучшить условия жизни людей», – заключил губернатор.

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