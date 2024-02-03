Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития

16:36, 03 февраля 2024, ПАИ

Псковская область стала одним из лучших регионов по эффективности индивидуальной программы развития. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Мы вошли в число субъектов с наиболее заметными изменениями в рамках реализации ИПСЭР. Об этом сообщает Счётная палата РФ в докладе, посвящённом анализу эффективности реализации таких программ», – рассказал глава региона.

В рамках программы с 2020 по 2023 год почти 3 млрд рублей было выделено на создание инженерной инфраструктуры «Моглино-2». В результате реализации мероприятия в области завершили первый этап инвестпроекта строительства завода «Титан-Полимер».

Кроме того, за этот период более 300 млн рублей выделили на докапитализацию микрофинансовой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства», а также 236 млн рублей направили в регионе на приобретение племенного скота.

Ещё за этот период 497 млн рублей направили на строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

«ИПСЭР позволила расширить ОЭЗ «Моглино», оказать ощутимую поддержку фермерам и малому бизнесу, улучшить условия жизни людей», – заключил губернатор.