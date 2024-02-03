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Общество

День спасателя провели в Штабе общественной поддержки в Пскове

День спасателя организовала партия «Единая Россия» в Штабе общественной поддержки, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Участниками мероприятия стали школьники, студенты, активисты и сторонники партии. С приветственным словом к ним обратился секретарь Псковского городского местного отделения партии, генерал МЧС Валерий Филимонов. Он рассказал об истории становления службы.

Кроме того, начальник аварийно-спасательной службы Псковской области Дмитрий Ефанов рассказал о статистике по количеству спасённых. В частности, на счету службы более пяти тысяч спасенных людей; а спасатели выезжали на ДТП 9457 раз; взрывники идентифицировали более 54 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны.

Также на встречу пришёл кинологический расчёт. А в завершение мероприятия спасатели напомнили участникам встречи о правилах безопасности.

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