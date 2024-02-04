Интерактивная беседа о сохранении и приумножении здоровья прошла в Пскове
Интерактивная беседа для участниц ЖК «Женский интерес» на тему «Биохакинг. Как сохранить и приумножить здоровье, молодость и энергию» состоялась при Центре занятости населения Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе женского клуба.
Мероприятие провёл Павел Алексеенко – практикующий врач-онколог, эксперт в области биохакинга и превентивной медицины, соавтор книги «100 советов по здоровью и долголетию. Том 2».
В беседе также приняли участие сотрудники фонда «Защитники Отечества», члены отделения Союза пенсионеров России по Псковской области, женщины-инвалиды и члены семей участников СВО.
В ходе встречи участники обсудили, как правильно спать и высыпаться, что и как есть, чтобы оставаться энергичным, куда уходит энергия с точки зрения тела, и другие вопросы. В конце встречи участницы клуба «Женский интерес» получили индивидуальную бесплатную врачебную консультацию от Павла Алексеенко.
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