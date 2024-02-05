Спортсмены Псковской области стали призёрами окружных соревнований по киокусинкай

11:38, 05 февраля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по киокусинкай. Соревнования прошли в Калининграде 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации киокусинкай Псковской области.

Роман Мурзо в рамках чемпионата стал обладателем золотой награды в разделе «ката».

В рамках первенства золото соревнований досталось Вениамину Прохину, а бронзы удостоились Кирилл Коноплёв и Виктория Егорова в разделе «кумите».

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