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Экономика

Гостем программы «Бизнес-ланч» станет архитектор-девелопер Сергей Станкевич

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 5 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – архитектор-девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.Design Сергей Станкевич.

Сергей Станкевич. Фото: Андрей Степанов

Сколько стоит строительство дизайнерского дома под ключ? Какие новые проекты в сфере строительства планируется запустить в Пскове и в ближайших регионах? Почему сфера строительства индивидуальных жилых домов имеет большой потенциал? В каких регионах РФ в ближайшее время появятся посёлки, возведённые по псковским проектам?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видео программы смотрите на сайте ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

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