Турнир по зимнему волейболу пройдёт в Пскове

13:19, 05 февраля 2024, ПАИ

Турнир по зимнему волейболу Winter volley cup пройдёт на центральном пляже Пскова 17 февраля. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Состав одной команды может насчитывать шесть человек – две девушки и четверо мужчин. При этом на площадке игра идёт в составах четыре на четыре.

Победители турнира получат переходящий кубок и медали. Также награды вручат лучшим игрокам команд, которые попадут в тройку призёров.

Организаторы принимают предварительные заявки до 11 февраля.

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