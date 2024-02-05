Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставку эскизов «деревенского Пушкина» представят в Пскове 10 февраля

Выставка эскизов члена Союза художников и Союза театральных деятелей России, художника Игоря Шаймарданова пройдёт в фойе Псковской областной филармонии 10 февраля, в день премьеры мультфильма «Пушкин и... Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выставку эскизов «деревенского Пушкина» представят в Псковской областной филармонии. Фото здесь и далее: Игорь Шаймарданов / предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

«Любой мультфильм начинается с картинки, с рисунка. Собственно, мультипликация и значит умножение этих рисунков, а анимация – оживление их. Но у истока каждого мультфильма всегда именно рисунок. Его источник. Причина. Персонаж. Таким источником для сериала стал «деревенский Пушкин», нарисованный художником Игорем Шаймардановым», – отметили организаторы.

Игорь Шаймарданов в своих рисунках отражает русскую деревенскую жизнь, её быт. Художественная техника Игоря Шаймарданова классически точна, а сюжеты построены на знании биографического материала, подчеркнули эксперты.

Напомним также, 7 февраля состоится открытие выставки графики «И с вами снова я», а также презентация звучащей книги А. С. Пушкина «…Чувства добрые я лирой пробуждал…», в создании которой принимал участие Игорь Шаймарданов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

«Почта России» выпустила памятный конверт с Александром Матросовым
05 февраля 2024

Выставку эскизов «деревенского Пушкина» представят в Пскове 10 февраля
05 февраля 2024

С 10 по 25 апреля изменится расписание поезда Псков – Москва
05 февраля 2024

Память Александра Матросова почтили в Великих Луках
05 февраля 2024

Псковичи стали лауреатами XV Международного конкурса имени Савшинского
05 февраля 2024

Более четырёх тысяч человек проголосовало за финалистов «Народного признания»
05 февраля 2024

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем
05 февраля 2024

Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на выставке «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...