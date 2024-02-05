Выставку эскизов «деревенского Пушкина» представят в Пскове 10 февраля

13:59, 05 февраля 2024, ПАИ

Выставка эскизов члена Союза художников и Союза театральных деятелей России, художника Игоря Шаймарданова пройдёт в фойе Псковской областной филармонии 10 февраля, в день премьеры мультфильма «Пушкин и... Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Любой мультфильм начинается с картинки, с рисунка. Собственно, мультипликация и значит умножение этих рисунков, а анимация – оживление их. Но у истока каждого мультфильма всегда именно рисунок. Его источник. Причина. Персонаж. Таким источником для сериала стал «деревенский Пушкин», нарисованный художником Игорем Шаймардановым», – отметили организаторы.

Игорь Шаймарданов в своих рисунках отражает русскую деревенскую жизнь, её быт. Художественная техника Игоря Шаймарданова классически точна, а сюжеты построены на знании биографического материала, подчеркнули эксперты.

Напомним также, 7 февраля состоится открытие выставки графики «И с вами снова я», а также презентация звучащей книги А. С. Пушкина «…Чувства добрые я лирой пробуждал…», в создании которой принимал участие Игорь Шаймарданов.