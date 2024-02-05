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Во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома, рассказали псковичам

Во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома, рассказал архитектор-девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.Design Сергей Станкевич в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сергей Станкевич рассказал, во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Спроектировать индивидуальный дом, если мы возьмём все разделы, которые нужны: архитектурный, конструктивный, инженерный, ландшафт и интерьер, при условии, что вы придёте в какое-то крупное бюро, которое делает под ключ, займёт по времени в лучшем случае год. В таком случае организация будет делать всё синхронно, что ускорит процесс работы», – отметил Сергей Станкевич.

При этом проектирование готового дома также может подойти не каждому, обратил внимание он.

«Если мы возьмём 200-метровый дом каменной технологии, то средняя статистическая цена проектирования у не очень крутых архитекторов и у не очень начинающих выйдет в два миллиона», – заключил Сергей Станкевич.

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