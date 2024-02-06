Нетрезвых водителей поймали в Великих Луках

13:36, 06 февраля 2024, ПАИ

Двух нетрезвых водителей поймали в Великих Луках, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

Ночью 3 февраля 42-летний великолучанин, ранее подвергавшийся административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль изъяли, обстоятельства произошедшего выясняются.

Той же ночью 48-летний мужчина из Великих Лук был замечен пьяным за рулём. Он также ранее уже обвинялся в вождении в нетрезвом виде. Автомобиль изъяли, выясняются обстоятельства произошедшего.