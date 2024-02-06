Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»

13:28, 06 февраля 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 февраля, в 14:00.

Какие отделения и как преобразились за последнее время в медучреждении, а также какие планы в этом вопросе стоят на этот год? Какое новое оборудование появится в медучреждении в этом году? Как будет благоустраиваться территория снаружи больницы в этом году? Как сегодня медучреждение взаимодействует с ПсковГУ? Какие современные методики лечения сейчас применяются в областной больнице, а какие планируется внедрить в этом году? Когда при Псковской областной больнице создадут патолого-анатомическое отделение судебно-медицинской экспертизы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».