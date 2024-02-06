Евгений Панфёров: Врачи из других регионов стали чаще думать о работе в Пскове

16:21, 06 февраля 2024, ПАИ

Есть ряд профессиональных медиков, в том числе из Москвы, которые готовы переехать работать в Псковскую область. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Безусловно, в отношении уровня заработных плат мы малоконкурентны с федеральными центрами, Москвой и Питером. Что касается Ленинградской, Тверской, Ярославской и Мурманской области, мы абсолютно конкурентоспособны по зарплате», – подчеркнул гость радиоэфира.

Евгений Панфёров отметил, что за последние полтора года в медучреждении была проведена большая работа, касающаяся, в том числе и перераспределения экономических благ. «Часть зарабатываемых денег мы направили на увеличение заработной платы персонала. Соответственно, за последний год мы достигли конкурентных цифр. Поэтому мы видим, что сейчас специалисты начинают обращать внимание по крайней мере на областную больницу. И это дает нам возможность, конечно же, разговаривать и привлекать специалистов», – подчеркнул он.