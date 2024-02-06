Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Радиостанция "Серебряный дождь"

Евгений Панфёров: Врачи из других регионов стали чаще думать о работе в Пскове

Есть ряд профессиональных медиков, в том числе из Москвы, которые готовы переехать работать в Псковскую область. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов считает, что больница стала конкурентноспособна по уровне зарплат с другими регионами. Фото: ПАИ

«Безусловно, в отношении уровня заработных плат мы малоконкурентны с федеральными центрами, Москвой и Питером. Что касается Ленинградской, Тверской, Ярославской и Мурманской области, мы абсолютно конкурентоспособны по зарплате», – подчеркнул гость радиоэфира.

Евгений Панфёров отметил, что за последние полтора года в медучреждении была проведена большая работа, касающаяся, в том числе и перераспределения экономических благ. «Часть зарабатываемых денег мы направили на увеличение заработной платы персонала. Соответственно, за последний год мы достигли конкурентных цифр. Поэтому мы видим, что сейчас специалисты начинают обращать внимание по крайней мере на областную больницу. И это дает нам возможность, конечно же, разговаривать и привлекать специалистов», – подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2024

Новейшее оборудование для лечения заболеваний сетчатки глаза появится в Пскове
06 февраля 2024

Евгений Панфёров: Врачи из других регионов стали чаще думать о работе в Пскове
06 февраля 2024

Более 80 наименований медоборудования поступит в Псковский эндокринологический центр
06 февраля 2024

Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
05 февраля 2024

Во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома, рассказали псковичам
05 февраля 2024

Гостем программы «Бизнес-ланч» станет архитектор-девелопер Сергей Станкевич
02 февраля 2024

Псковский психолог: У нас много разводов, потому что развестись стало просто
02 февраля 2024

Чаще всего псковские пары жалуются психологу на отсутствие любви и заботы со стороны партнёра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...