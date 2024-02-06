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О подготовке новых кадров рассказал главврач Псковской областной больницы

Как готовят новых специалистов для Псковской областной клинической больницы, рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О подготовке новых кадров рассказал главврач Псковской областной больницы. Фото: ПАИ

По словам гостя радиоэфира, у больницы налажено активное взаимодействие с Псковскими государственным университетом и медицинским колледжем. «У нас также есть целевые ординаторы, которые обучаются в ряде других регионов. Есть те, кто, например, обучается в Великом Новгороде. Они сюда приезжают уже как молодые специалисты, и на этапе адаптации этих молодых специалистов у нас есть наставничество. Мы подключаем заведующих отделениями, чтобы они были наставниками для комфортной адаптации нового специалиста и принятия им режима работы», – подчеркнул главврач медучреждения.

Евгений Панфёров обратил внимание, что врачи в первую очередь заинтересованы в том, чтобы помочь студенту пройти практику с максимальной пользой. «Думаю, никого не могут напрягать студенты. Во-первых, каждый хочет показать, что у него есть опыт. И на самом деле человек, который ментально и профессионально состоялся, готов этим опытом делиться. Следующий момент, который тоже очень важный: каждый из тех врачей, которые занимаются обучением студентов, сам на себе испытывает определённый дефицит дополнительных рук. То есть своих коллег мы должны в том числе (применю такое не очень красивое слово) выращивать», – отметил Евгений Панфёров и подчеркнул, что каждый заведующий отделением, который принимает участие в образовательном процессе, это понимает.

«Я требую, чтобы студентов обучали именно практике. Практика заключается не в том, чтобы они знали, как правильно каталку перевести с места на место. [Должны обучать студентов] той практике, при которой они подходят к пациенту и выполняют ряд манипуляций, которые предполагаются их учебным планом. И это мы достаточно жёстко отслеживаем. <...> Учебный процесс заключается не только в том, чтобы студент отрабатывал какой-то навык – и больше ничего. Студент должен внедряться в больничную жизнь», – рассказал Евгений Панфёров.

Главврач медучреждения отметил, что они собирают отзывы о том, как проходит практика студентов. По его словам, читает эти отзывы он сам. Евгений Панфёров также подчеркнул, что если студенту неинтересно проходить практику, значит, его наставник не заинтересован в своём подопечном. «Пока что таких лиц я не встречал», – заключил Евгений Панфёров.

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