Первый этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стартует в Псковской области 12 февраля

12:57, 07 февраля 2024, ПАИ

Первый этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций стартует в Псковской области 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Первый этап соревнований пройдёт среди общеобразовательных учреждений районов и городов Псковской области в рамках чемпионатов школы с 12 по 29 февраля. Затем сформированные сборные от школ посоревнуются между собой во втором этапе в рамках своих районов и городов. Турниры пройдут с 1 по 18 марта. На третьем этапе 30 и 31 марта выявят лучшие команды Псковской области. Они представят регион на всероссийских соревнованиях с 1 по 11 июня в посёлке Сириус Краснодарского края.

Состав сборной насчитывает пять учеников, среди которых минимум одна девочка. Также допускается один запасной игрок.

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