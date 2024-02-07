Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первый этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стартует в Псковской области 12 февраля

Первый этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций стартует в Псковской области 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Первый этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стартует в Псковской области 12 февраля. Фото: ПАИ

Первый этап соревнований пройдёт среди общеобразовательных учреждений районов и городов Псковской области в рамках чемпионатов школы с 12 по 29 февраля. Затем сформированные сборные от школ посоревнуются между собой во втором этапе в рамках своих районов и городов. Турниры пройдут с 1 по 18 марта. На третьем этапе 30 и 31 марта выявят лучшие команды Псковской области. Они представят регион на всероссийских соревнованиях с 1 по 11 июня в посёлке Сириус Краснодарского края.

Состав сборной насчитывает пять учеников, среди которых минимум одна девочка. Также допускается один запасной игрок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Чемпионат области по ловле рыбы пройдёт в Пустошкинском районе
07 февраля 2024

Эксперт подвёл итоги первой половины чемпионата Пскова по мини-футболу
07 февраля 2024

Первый этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стартует в Псковской области 12 февраля
07 февраля 2024

Юношеское первенство СЗФО по волейболу проходит в Пскове
06 февраля 2024

Чемпионат и первенство области по брейкингу пройдут в Пскове 11 февраля
06 февраля 2024

Презентация проекта «Тренер» проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
06 февраля 2024

Великолукские баскетболистки завоевали серебро на соревнованиях в Смоленске
06 февраля 2024

Встреча теннисных команд Пскова и Новгорода в Писковичах закончилась в пользу гостей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...