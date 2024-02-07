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Культура

Концерт «Венок Пушкину» пройдёт в «Михайловском»

Музыку русских композиторов включили артисты московского струнного оркестра Luminis Artis («Искусство света») в концерт ко Дню памяти Пушкина, который пройдёт 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Энгель Насибулин. Муза венчает поэта (1977-1978). Из собрания «Михайловского»

Luminis Artis – коллектив под началом известного музыканта, скрипачки, композитора, лауреата многих всероссийских и международных конкурсов Марины Шигановой – выступит в Святогорье впервые.

Планируется, что откроют концерт вальсом Чайковского – пьесой из сцены деревенского бала в опере «Евгений Онегин». Услышат гости и такие «классические шлягеры», как «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (Н. А. Римский-Корсаков), «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» и Серенаду для струнного оркестра (П. И. Чайковский), «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (М. И. Глинка) и другое, рассказали в пресс-службе.

Концерт, который назвали «Венок Пушкину», в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» проведут в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Его начало – в 16:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

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