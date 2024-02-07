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Дмитрий Чернышенко рассказал о показателях по нацпроекту «Цифровая экономика»

Отраслевое мероприятие «День цифровой экономики» прошло на Международной выставке «Россия» в Москве. В нём принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках мероприятия на пленарной дискуссии он выступил с докладом и рассказал о результатах цифрового развития России по ключевым направлениям президентского нацпроекта «Цифровая экономика».

Фото: пресс-служба Правительства России

Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года, напомнил Дмитрий Чернышенко.

В частности, он озвучил, что уровень цифровой зрелости россиян в 2023 году составил 74,7 %. Кроме того, Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что ещё один показатель для достижения национальной цели – устранение цифрового неравенства. Сегодня среди россиян – примерно 130 млн пользователей интернета, то есть почти 90 % жителей страны.

Также в России сейчас активно развиваются IT-решения, обратил внимание Дмитрий Чернышенко. В частности, в стране реализуют 197 особых, значимых проектов, а часть из них уже внедряется в практику. А также ответственные IT-решения в сфере информационной безопасности защищают киберпространство страны, подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Например, в 2023 году в России отразили более 65 тысяч атак на объекты критической инфраструктуры, а также заблокировали примерно 120 тысяч сайтов с фишингом.

Помимо прочего, заместитель председателя Правительства РФ рассказал об эффектах от реализации президентского национального проекта «Экономика данных». При этом основой экономики данных станут определённые решения, связанные с искусственным интеллектом. Его будут обучать на близких понятиях и ценностях, рассказал Дмитрий Чернышенко.

«Важно не замыкаться только внутри российского рынка, а экспортировать своё ноу-хау в дружественные страны», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Добавим, что на мероприятии также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и представители крупнейших отраслевых компаний.

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