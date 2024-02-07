Индивидуальное жилищное строительство обсуждают эксперты в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Индивидуальное жилищное строительство в Псковской области: реальность, тренды и перспективы» проходит в медиацентре ПАИ.
Спикеры обсудят следующие темы:
1. Ситуации на рынке ИЖС в целом по стране и в Псковской области, в частности.
2. Тренды, новые законы, ипотека в сфере индивидуального жилищного строительства.
3. Федеральный опыт реализации проектов коттеджных посёлков.
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