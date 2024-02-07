Индивидуальное жилищное строительство обсуждают эксперты в медиацентре ПАИ

15:03, 07 февраля 2024, ПАИ

Круглый стол «Индивидуальное жилищное строительство в Псковской области: реальность, тренды и перспективы» проходит в медиацентре ПАИ.

Спикеры обсудят следующие темы:

1. Ситуации на рынке ИЖС в целом по стране и в Псковской области, в частности.

2. Тренды, новые законы, ипотека в сфере индивидуального жилищного строительства.

3. Федеральный опыт реализации проектов коттеджных посёлков.