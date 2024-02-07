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Общество

17 территорий в Пскове будут участвовать в голосовании в рамках конкурса проекта ФКГС

17 территорий в Пскове будут участвовать в голосовании в рамках конкурса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

17 территорий в Пскове будут участвовать в голосовании в рамках конкурса проекта ФКГС. Фото: ПАИ

«Уже состоялась комиссия, на которой были отобраны территории, которые будут участвовать в голосовании. Получилось 17 объектов, это больше, чем в предыдущие годы. Из них будут отобраны три победителя. Все эти территории разбросаны по всему городу, поэтому будет настоящая конкурентная борьба», – отметила она.

Наиболее востребованы будут те территории, на которых предлагается установить детские площадки: на набережной, около «Барса» и около колеса обозрения в Ботаническом саду. Кроме того, впервые предлагается установить детскую площадку в удалённой части города – в посёлке Панино.

Также предлагается благоустроить небольшие скверы. По словам Татьяны Алексеевой, для жителей прилегающих домов это востребовано, потому что это территории для мини-прогулок. Например, для участия в голосовании предлагается сквер на пересечении улиц Герцена и Волкова и парк выпускников вблизи санатория «Черёха». «Это большая, но совсем неблагоустроенная территория. Если объект победит, планируем сделать там пешеходные дорожки, чтобы там можно было гулять», – подчеркнула она.

Все 17 территорий отобраны на основании обращений жителей города. Голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля на платформе Минстроя.

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