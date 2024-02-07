Как будет выглядеть сквер на Сиреневом бульваре, рассказали в УГХ администрации Пскова

17:32, 07 февраля 2024, ПАИ

Как будет выглядеть сквер на Сиреневом бульваре, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В сквере на Сиреневом бульваре будет проведена массовая высадка растений.

«Высадка растений будет осуществляться в рамках отдельного проекта. Подрядчик, который будет выполнять благоустройство сквера, подготовит место, оснастит всеми необходимыми элементами и завезёт грунт. Работа будет идти параллельно, к моменту завершения благоустройства мы заключим контракт на создание композиции», – отметила Татьяна Алексеева.

Композиция будет размещена не на всей территории парка, а локально. «В какой-то степени это тестовая работа, потому что у нас в городе таких массовых посадок нет», – подчеркнула она.

На всем протяжении сквера будет пешеходный променад: от начала до конца центральная дорожка, по бокам которой находятся те или иные локации. Так, появятся зоны тихого отдыха со скамейками и урнами, а также спортивная и детская площадки. «И посадим кусты сирени, конечно», – добавила гостья эфира.

Напомним, благоустройство сквера на Сиреневом бульваре осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».