Скамейки на набережной реки Великой обновят в Пскове

17:45, 07 февраля 2024, ПАИ

Инвентаризацию скамеек на набережной реки Великой планируется провести весной, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Планируем проводить инвентаризацию скамеек на набережной, они уже давно стоят и требуют ремонта или замены. Весной сделаем всё более эстетичным», – отметила она.

Кроме того, будет проведён масштабный осмотр всех объектов. «Даже если что-то не выявилось в ручном режиме, оно будет комиссионно выявлено при гарантийном осмотре», – подчеркнула Татьяна Алексеева.