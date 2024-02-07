Скамейки на набережной реки Великой обновят в Пскове
Инвентаризацию скамеек на набережной реки Великой планируется провести весной, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Планируем проводить инвентаризацию скамеек на набережной, они уже давно стоят и требуют ремонта или замены. Весной сделаем всё более эстетичным», – отметила она.
Кроме того, будет проведён масштабный осмотр всех объектов. «Даже если что-то не выявилось в ручном режиме, оно будет комиссионно выявлено при гарантийном осмотре», – подчеркнула Татьяна Алексеева.
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