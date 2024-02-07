Фонтан у гостиницы «Рижская» планируют отремонтировать в Пскове

17:51, 07 февраля 2024, ПАИ

В рамках благоустройства сквера у гостиницы «Рижская» планируется провести реконструкцию фонтана, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году получим проект, по которому будет обустраиваться территория у Рижской гостиницы. Сохраним зелёные насаждения, реанимируем фонтан. Задачи кардинально переформатировать фонтан не было, однако если подрядчик выявит, что фонтан невозможно реанимировать, будем рассматривать вариант его замены на другой. В нашем понимании он должен сохраниться таким, какой есть», – отметила она.

Кроме того, проект благоустройства предполагает замену детской площадки на современную многофункциональную и установку модульного туалета.