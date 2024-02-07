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Выставка «Пушкин в портретах» по материалам «Михайловского» откроется в Ульяновске

Экспозицию «Пушкин в портретах» по материалам фондовых коллекций Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» готовят к открытию в литературном музее «Дом Языковых» в Ульяновске. Этот проект станет центральным событием дня памяти Пушкина, который состоится 10 февраля в музее, где уже более пяти лет работает виртуальное представительство «Михайловского», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

А. С. Пушкин. Из иллюстраций к московскому изданию «Капитанской дочки» 1988 года. Из фондов «Михайловского». Фото: Юрий Игнатьев

Посетителям выставки представят 30 изображений поэта – от прижизненных до созданных в XXI веке.

«Открывают этот временной ряд копии знаменитого портрета Ореста Кипренского. Одну из них неизвестный мастер писал в 1860-е годы специально для Пушкинского музея Александровского лицея. Автор другой картины, также явно сделанной с полотна Кипренского, однако представляющей поэта на фоне михайловского дома, – псковский художник Семён Мошин. Эта работа датируется 1862 годом», – рассказали в пресс-службе.

Значительная часть представленного на выставке – произведения известных художников XX века. Среди них, например, портрет Пушкина-лицеиста, созданный Владимиром Фаворским в 1935 году, шедевр советской графики. Экспонирует музей и работы таких мастеров, как Василий Звонцов, Пётр Оссовский, Борис Щербаков, и многих других. Наше столетие представлено в экспозиции портретами Пушкина работы Ларисы Антоновой, Николая Предеина, Игоря Шаймарданова.

Планируется, что выставка «Пушкин в портретах», подготовленная музейщиками «Михайловского», будет работать в Ульяновске до 30 июня.

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