Опубликован снимок циклона «Ольга» из космоса

10:43, 08 февраля 2024, ПАИ

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ольга», вызвавшего обильный снегопад в Центральной России.

«На спутниковом снимке «Метеора-М» — циклон «Ольга». Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году.