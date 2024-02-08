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Политика

Алексей Форш: Кандидатуры президентов отражают политическую ситуацию в стране

Кандидатуры, представленные ЦИК РФ на выборах президента России, полностью отражают политическую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в стране, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Алексей Форш в программе «Среда обитания» в студии «Серебряного дождя». Фото: ПАИ

Депутат также отметил, что для себя он прогнозировал не более пяти кандидатов в итоговом списке кандидатов.

«Кандидаты, прошедшие «подписной порог», своим опытом, высокой активностью, честным подходом к делу показали серьёзность своих намерений и то, что у каждого из них есть свои потенциальные избиратели», – считает Алексей Форш.

По его мнению, кандидатам, которые не прошли проверку подписей, нужно винить только себя и свои предвыборные команды, которые не сумели правильно и грамотно организовать работу на местах.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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