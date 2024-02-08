Суд обязал администрацию Себежа осветить улицу Станционную
Себежский районный суд обязал администрацию Себежа до конца 2025 года орагнизовать уличное освещение на улице Станционной и до конца 2024 года актуализировать кадастровый паспорт автомобильной дороги, проходящей по улице Чапаева. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что на улице Станционной нет фонарей, а с улицы Чапаева нет подъезда к двум земельным участкам.
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