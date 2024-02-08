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Выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась в Пскове

Открытие выставки художника из Санкт-Петербурга Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» проходит в актовом зале областной библиотеки на улице Профсоюзной, 2, передаёт корреспондент ПАИ.

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«Представленная серия работ – результат 23-летнего погружения в мир по имени «Пушкин» и в ситуации, сюжеты и нафантазированные сцены из жизни поэта в Михайловской ссылке 1824-1826 годов», – отмечает автор.

На выставке представлена серия работ из ста листов. Псковская областная научная библиотека имени Курбатова станет её первой экспозиционной площадкой, а псковичи – первыми зрителями.

«Эта выставка – поклон Александру Сергеевичу Пушкину в честь его 225-летия и поклон Валентину Яковлевичу Курбатову, с которым автору выставки посчастливилось встречаться и общаться в жизни», – отметили в библиотеке.

Игорь Шаймарданов родился 7 февраля 1964 года в Камбарке. После окончания художественной школы в Нефтекамске он продолжил образование в художественном училище Йошкар-Олы. В 1991 году защитил диплом сценографа в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ранее Санкт-Петербургский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (СПбГИТМиК). С 1989 работал театральным художником. Игорь Шаймарданов оформил множество спектаклей и праздников, в том числе Дни пушкинской поэзии и русской культуры в селе Михайловское, создал серии книжных иллюстраций и мультфильмов. Является членом Союза художников и Союза театральных деятелей России.

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