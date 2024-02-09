Михаил Васильев: Псковская область качественно перезапустит процессы госуправления в новых регионах

12:02, 09 февраля 2024, ПАИ

Помощь шеф-регионов даёт возможность качественно и безболезненно перезапустить процессы государственного управления и жизнедеятельности в новых регионах, уверен председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Псковская область с самого начала интеграции новых регионов в жизнь нашей большой страны всецело включилась в работу на территории Херсонской области. Отправлено и продолжает отправляться огромное количество гуманитарных грузов, помощь специалистами в сфере здравоохранения, государственного управления, инженерных специальностей», – перечислил Васильев.

По его словам, при поддержке специалистов из Псковской области идет работа по формированию проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив и готовится ряд совместных проектов.

«Вся эта деятельность невозможна без координации органов исполнительной и законодательной ветвей власти с обеих сторон. И конечно, губернатор Михаил Ведерников придает этим процессам большое значение, личную вовлеченность и поддержку», – подытожил Васильев.