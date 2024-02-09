Дерматовенерологи станут гостьями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

13:10, 09 февраля 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 9 февраля в 14:00. Собеседниками ведущих станут врач-дерматовенеролог Регина Корнилова и заведующая отделом первичной профилактики КВД Псковской области Татьяна Барынина.

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