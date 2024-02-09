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Политика

За попытку отнять проигранный в споре автомобиль и незаконный оборот оружия великолучанин отправится в колонию

Великолучанин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2021 года на отдыхе в Куньинском районе подсудимый заставил знакомого отдать ему проигранный в споре автомобиль. Получив отказ, подсудимый нанес мужчине удар кулаком в живот и произвел три выстрела в сторону потерпевшего.

В декабре 2021 года в Великих Луках подсудимый снова вымогал у потерпевшего автомобиль за 549 900 рублей и еще 400 000 рублей, он также предлагал отдать миллион, оставив при этом автомобиль владельцу. В подкрепление высказанных требований подсудимый угрожал потерпевшему применить к нему насилие.

В октябре 2022 года в лесу в Великолукском районе подсудимый нашел и взял себе пистолет-пулемет модели РМ-63 калибра 9х18 мм, пригодный для стрельбы, и 20 патронов к нему. Все это он незаконно хранил в своей квартире, пока в декабря полиция не изъяла оружие во время обыска.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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