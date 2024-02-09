Пенсионерку сбили на улице Коммунальной в Пскове
Водитель автомобиля Lada Kalina допустил наезд на пешехода-женщину. ДТП произошло на улице Коммунальной у дома № 52 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала 73-летняя женщина-пешеход. Её госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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