Пенсионерку сбили на улице Коммунальной в Пскове

14:22, 09 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Kalina допустил наезд на пешехода-женщину. ДТП произошло на улице Коммунальной у дома № 52 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала 73-летняя женщина-пешеход. Её госпитализировали в медучреждение с различными травмами.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.