Симптомы венерических заболеваний перечислила дерматовенеролог из Пскова

15:20, 09 февраля 2024, ПАИ

Симптомы венерических заболеваний перечислила врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это выделения из половых органов, частое мочеиспускание или его нарушение, нарушение эрекции у мужчин, у женщин возникают нарушения цикла, боли внизу живота, болезненные месячные», - рассказала врач.

Психолог, заведующая отделом первичной профилактики кожвендиспансера Псковской области Татьяна Барынина предупредила, что зачастую заболевания себя никак не проявляют. «Нет смысла после каждого незащищенного полового контакта бежать к врачу, потому что у болезней свой инкубационный период – от месяца до полугода. Быстро проявляется только гонорея и кандидоз», - предупредила медик, добавив, что обследоваться нужно два-три раза в год.

Регина Корнилова упомянула, что экстренной профилактикой могут быть спринцевания мирамистином и хлоргексидином, у мужчин – поход в туалет «по-маленькому».

Она также отметила, что результатом заболеваний могут быть проблемы с зачатием и вынашиванием детей.