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Общество

В последние два года в Псковской области наблюдается небольшой рост венерических заболеваний

В последние два года наблюдается небольшой рост венерических заболеваний, в том числе из-за сниженного в результате коронавируса иммунитета и миграционных процессов, пояснила врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова.

Регина Корнилова. Фото ПАИ

Через мочалку и полотенце заразиться венерическими заболеваниями невозможно, пояснила врач. «Они передаются либо через слизистые, либо через кровь», - уточнила Регина Корнилова.

Особенно опасен бытовой способ передачи венерических заболеваний для детей до 7 лет - через грудное молоко, прокол уха, предупредила психолог, заведующая отделом первичной профилактики кожвендиспансера Псковской области Татьяна Барынина. «А то и соски облизывают, и в душе с детьми моются, а потом выясняется, что у мамы гонорея», - отметила медик.

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