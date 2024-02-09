Археологи ПсковГУ представили результаты своих исследований в Великом Новгороде

18:17, 09 февраля 2024, ПАИ

Археологи ПсковГУ выступили с докладами на научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология». Мероприятие прошло на базе Новгородского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Юлия Колпакова представила исследование «Корпус надписей на предметах из коллекции нательных крестов МАЭ имени Петра Великого (Кунсткамера) из Архангельской области».

Заведующий сектором археологии лаборатории «Социогуманитарная регионика» Елена Салмина выступила с докладом «Накладка-«маска» из некрополя X–XI веков на Мстиславском раскопе в Пскове: опыт интерпретации».

Кроме того, аспирант вуза Дмитрий Добрин представил участникам конференции исследование коллекции кожевенных изделий из Трупеховских раскопов в Пскове.

В рамках конференции также состоялось открытие памятной доски на доме, где жил академик Валентин Янин.