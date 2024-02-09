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Общество

Совещание по разработке проекта «Псковский гектар» прошло в правительстве Псковской области

Совещание по разработке нового регионального проекта «Псковский гектар» прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Совещание по разработке проекта «Псковский гектар» прошло в правительстве Псковской области. Фото: скриншот видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова

Проект направлен на привлечение и удержание специалистов в сельских населённых пунктах. В рамках «Псковского гектара» планируется безвозмездно выдавать земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства востребованным в муниципалитетах специалистам или фермерам.

Детали проекта «Псковский гектар» Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Натальей Серебренниковой и начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Еленой Тимашовой.

Елена Тимашова рассказала, что муниципалитетами определены земельные участки как сельхозназначения, так и расположенные в границах населённых пунктов, которые могут быть использованы в программе «Псковский гектар». Например, земельные участки сельхозназначения для ведения личного подсобного и фермерского хозяйства жители региона могут получить вне зависимости от специальности.

Губернатор также проанализировал с руководителями исполнительных органов обновлённый перечень специалистов, которым предлагается предоставлять в безвозмездное пользование земельные участки под жилищное строительство в границах населённых пунктов, где они проживают. При надлежащем использовании через пять лет участок может быть передан в собственность человека. Перечень специальностей составлен на основе предложений органов исполнительной власти, муниципалитетов. В числе наиболее востребованных – педагоги, отдельные специальности в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ и другие.

Отметим, что в рамках регионального законодательства медспециалисты, работающие на селе, уже обладают правом получения земельного участка.

«Для региона проект важный: он не только поможет с решением кадрового вопроса, но и станет дополнительным инструментом выравнивания демографической ситуации. Теперь проект будет вынесен на обсуждение рабочей группы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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