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Общество

Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах

Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»
  • Память поэта Александра Пушкина почтили в Пушкинских Горах
    Фото: районная газета «Пушкинский край»

Сегодня, 10 февраля, исполняется 187 лет со дня смерти поэта.

В памятном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич, жители и гости Пушкиногорья.

«Сегодня действительно необыкновенный день – день скорби, памяти о нашем замечательном поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Но это и день гордости, радости и уважения к русскому слову, к русскому языку, к нашей великой родине. Александр Сергеевич Пушкин действительно человек необычайной силы, масштаба. И мы все отдаём ему сегодня дань глубочайшей благодарности за то, что он с нами, он здесь и в прямом, и в переносном смысле, и мы стоим на одной земле рядом с ним», – подчеркнула в своём выступлении Вера Емельянова.

Она также добавила, что в год, посвящённый гибели поэта в учреждениях Псковской области пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Пушкину.

«Столько лет прошло с рокового выстрела на Чёрной речке, унёсшего жизнь солнца русской поэзии, светоча русской литературы, но с каждым годом мы всё более осознаём, как пушкинское слово созвучно нашей душе, как просто и в то же время глубоко он смог коснуться всех наших человеческих чувств и переживаний, как доступно он рассказал нам о любви и дружбе, долге и чести, служении правде и истине. Светлая память великому поэту и гражданину Александру Сергеевичу Пушкину, бессмертное творчество которого, я уверена, и в будущем будет продолжать будоражить умы и сердца наших потомков», – сказала Оксана Филиппова.

Литию в память о великом русском поэте Александре Пушкине отслужили игумен Василий (Бурков) и братия Свято-Успенского монастыря.

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