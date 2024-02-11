68% псковичей высказались в пользу общего семейного бюджета

16:22, 11 февраля 2024, ПАИ

Большинство псковичей (68%) назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый высказался за раздельный семейный бюджет, сообщается в опросе сервис SuperJob.

Опрос горожан, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 61%, а раздельный бюджет — 16%.

По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения разделились: 48% мужчин и 43% женщин уверены, что это муж, а 50% мужчин и 55% женщин говорят, что это не имеет значения — «пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается».

Фактически же в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 57% мужчин и 46% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 20% мужчин и 28% женщин. О том, что доход выше у жены — 19% и 13% соответственно.