Лучник станет новым талисманом ФК «Луки-Энергия»

12:36, 12 февраля 2024, ПАИ

Лучник станет новым талисманом великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия», сообщили ПАИ в пресс-службе «Луки-Энергия».

Напомним, что на голосование выносилось четыре символа: белка», лучник, бобёр и Чиполлино.

Официального маскота команды выбрали подписчики сообщества клуба в соцсети «ВКонтакте», активные болельщики, футболисты «Луки-Энергия» и администрация клуба.

В группе команды в соцсети «ВКонтакте» больше всего голосов набрал лучник. Активные болельщики команды выбрали бобра. Администрация клуба также предпочла лучника.

Руководство клуба определило исполнителя работ и запустило процесс составления договора и изготовления макета.

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