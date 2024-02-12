Лучник станет новым талисманом ФК «Луки-Энергия»
Лучник станет новым талисманом великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия», сообщили ПАИ в пресс-службе «Луки-Энергия».
Напомним, что на голосование выносилось четыре символа: белка», лучник, бобёр и Чиполлино.
Официального маскота команды выбрали подписчики сообщества клуба в соцсети «ВКонтакте», активные болельщики, футболисты «Луки-Энергия» и администрация клуба.
В группе команды в соцсети «ВКонтакте» больше всего голосов набрал лучник. Активные болельщики команды выбрали бобра. Администрация клуба также предпочла лучника.
Руководство клуба определило исполнителя работ и запустило процесс составления договора и изготовления макета.
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