10% псковских рекрутеров отказали в приёме на работу соискателю с татуировками

14:16, 12 февраля 2024, ПАИ

Каждый десятый рекрутер в Пскове отказывал в трудоустройстве из-за наличия у соискателя татуировок, следует по итогам опроса SuperJob.

Отказывать в трудоустройстве из-за наличия татуировок незаконно, однако в некоторых сферах (в банках, отделах продаж, клиентском сервисе) действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи, что и становится фактической причиной отказа при приёме на работу.

Мнения о татуировках расходятся: 25 % псковичей положительно относятся к рисункам на теле, 42 % – отрицательно, а каждый третий затруднился с оценкой. В большей степени тату нравятся женщинам.

63 % псковичей, имеющих хотя бы одну татуировку, задумываются сделать следующую. При этом чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.