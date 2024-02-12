​Музейщики вернули в монастырь отреставрированную икону «Спас Елеазаровский» XIV века

16:52, 12 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника передали в Спасо-Елеазаровский женский монастырь уникальную икону середины XIV века «Спас Елеазаровский». Впервые с 2010 года икону на некоторое время переместили в музей для реставрации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Икона находилась в музее около пяти месяцев. За это время специалисты провели профилактические реставрационные работы для обеспечения сохранности уникального памятника иконописи.

«Хранение такой древней реликвии – это сложный процесс, который зависит и от температуры и влажности, и от механической усталости материала. На последнем профилактическом осмотре иконы специалистами музея была замечена небольшая приподнятость. В таких случаях может ничего не случиться, а может что-то осыпаться, когда мы забрали Спас Вседержитель, была сделана маленькая профилактическая заклейка. Некоторое время назад мы провели необходимые реставрационные мероприятия и удалили заклейку, теперь можем возвращать в монастырь, у нас икона содержалась в пассивной климат-витрине, а в монастыре она находится в специальном киоте с антивандальным стеклом и новейшим оборудованием, обеспечивающим необходимый микроклимат», – рассказала реставратор Псковского музея-заповедника Наталия Ткачёва.

Икона «Спас Елеазаровский» является ценнейшим и одним из самых ранних образов древнерусской живописи. Образ происходит из собора Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря под Псковом, куда была перевезена из Великопустынского Спасо-Преображенского монастыря близ Пскова. По преданию, икона «явилась» в 1352 году и почиталась чудотворной.

Иконография традиционна, относится к распространенному типу «Христос Вседержитель» (Пантократор) – изображение Христа по пояс или до плеч с благословляющей правой рукой и Евангелием в левой. В целом икона архаична, но стиль ее противоречив. В ней угадывается высокий художественный образец, связанный с монументальными традициями живописи XIII столетия, однако по-своему осмысленный мастером, выразившим вкусы демократической среды.

Икона поступила в Псковский музей-заповедник не ранее начала XX века, а в 1927 году была передана на реставрацию в Центральные государственные реставрационные мастерские Москвы. В 1928 году образ вернулся в Псковский губернский музей. Икона «Спас Елеазаровский» долгие годы украшала выставку «Живопись древнего Пскова XIV–XVII вв.» в Поганкиных палатах.

В 2010 году в связи с обращением Псковской епархии и в соответствии с приказом Министерства культуры РФ икона была передана на временное хранение в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Для хранения древней святыни были созданы особые условия – специальный киот, который поддерживает необходимые условия для хранения. Икона «Спас Елеазаровский» находится под постоянным контролем хранителей, реставраторов и климатолога Псковского музея-заповедника, а специальное новейшее оборудование отслеживает состояние микроклимата в киоте и храме.