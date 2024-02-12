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Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса

Псковская область полностью готова к проведению крупных деловых мероприятий уровня Росконгресса, заявила основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий Евгения Смирнова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума в Пскове, 2018 год. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В 2018 году выездная сессия ПМЭФ была в Пскове, мы её сопровождали: полностью работали в агентстве. Именно это показало, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы с такими гигантами такие масштабные мероприятия проводить. Начиная от площадки в «Простории», заканчивая всеми техническими нюансами. Мы закрыли все потребности Росконгресса тогда», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Она пояснила, что всё прошло идеально, и добавила, что застраивали площадку специалисты Росконгресса, но всё нужное для этого предоставляли псковские компании.

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