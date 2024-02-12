Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

Псковичей приглашают присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью». Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проведёт VIII Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» с 12 по 18 февраля.

В рамках акции библиотека имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2) примет книги в хорошем состоянии, изданные не ранее 2019 года: детские, научно-популярные, художественные.

Все собранные книги отправят в библиотеки Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке детей в Псковской области
12 февраля 2024

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля
12 февраля 2024

Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала эксперт
12 февраля 2024

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»
12 февраля 2024

Эксперт спрогнозировала увеличение турпотока в Псковскую область
12 февраля 2024

Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области
12 февраля 2024

Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей
12 февраля 2024

Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...