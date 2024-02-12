Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

18:58, 12 февраля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проведёт VIII Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» с 12 по 18 февраля.

В рамках акции библиотека имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2) примет книги в хорошем состоянии, изданные не ранее 2019 года: детские, научно-популярные, художественные.

Все собранные книги отправят в библиотеки Псковской области.