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Магнитная буря начнётся на Земле 13 февраля и продлится двое суток

Магнитная буря начнётся на Земле 13 февраля и продлится двое суток, есть и вероятность северного сияния, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно расчётам, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Тем, кто не хочет упустить даже небольшой шанс увидеть северное сияние, специалист посоветовал следить за монитором магнитных бурь. «Если пик придётся на интервал времени с 21 до часу ночи, вероятность авроральных событий будет очень высока», — отметил руководитель лаборатории.

Сейчас возможность возникновения северного сияния составляет 20-30%.

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