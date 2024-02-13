Детей из Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсах профилактики ДТП

12:17, 13 февраля 2024, ПАИ

Детей из Псковской области приглашают принять участие в конкурсах, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, сообщили ПАИ в пресс-службе Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

С 22 февраля по 25 марта 2024 года пройдёт III Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по правилам дорожного движения «Всем знать положено – правила дорожные!» и IV Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности». Мероприятия приурочены к Всемирному дню театра и направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах.

Взносы участников пойдут на помощь подопечным фонда, которые пострадали в ДТП. Подробная информация об организации, пострадавших, а также об условиях проведения конкурсов размещена на сайтах фонда: www.fond-edykina.ru и new.fond-edykina.ru.