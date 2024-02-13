В Пскове выявили четыре десятка не ставших на воинский учёт мигрантов

17:19, 13 февраля 2024, ПАИ

Военные следователи в Пскове совместно с работниками военной комендатуры в феврале провели рейд по выявлению граждан призывного возраста, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате проведённых рейдов было выявлено 36 нарушителей. Восьми из них вручили повестки для явки в военкомат для постановки на учёт, двоих доставили в военные комиссариаты. Нарушителям также разъяснили об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.