Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по ушу

16:18, 13 февраля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по ушу, которое прошло в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

Всего на счету спортсменов из Псковской области три золотых, девять серебряных и две бронзовые награды.

На пьедестал окружных соревнований взошли Андрей Егоров, Мирослав Гаврилов, Марк Долгушин, Елизавета Хренова, Мария Фёдорова и Тимур Сажин.

«Радует рост уровня спортсменов, их ответственность и усердие в подготовке к соревнованиям. Многие члены сборной повысили свой уровень, и им будут присвоены более высокие разряды по результатам этих соревнований», – сообщили в федерации.

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