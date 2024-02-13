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Общество

На одного соискателя на рынке труда Псковской области приходится десять вакансий

На одного соискателя на рынке труда Псковской области приходится десять вакансий, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: Алёна Трунова. Фото: ПАИ

Вакансии в Псковской области распределены неравномерно, заметила Алёна Трунова. Если сравнивать количество вакансий в Пскове, Великих Луках и в маленьких населённых пунктах, естественно, далеко не в каждой волости будет десять вакансий на одного человека, уточнила гостья радиоэфира. «Есть этот один человек, на которого приходится десять вакансий. Но какой у него уровень образования? Какая у него квалификация? Где он работал? И даже если он работал... Может, он отучился на бухучёт, но не работал или прошло 15 лет. Очень много вводных. Человек плюс вакансия не равно трудоустройству», – отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области.

Соискатели становятся более разборчивыми, считает Алёна Трунова. Во многом это связано именно с увеличившимся количеством вакансий. «В принципе, судя по опросам, многие люди хотят больше внимания уделять семье и личной жизни. Меньше людей хотят тратить всё свое время только на работу. Тут уже включается фильтр по условиям и по тому, насколько тебе комфортно», – пояснила гостья радиоэфира.

«Людям сейчас действительно есть из чего выбирать. С хорошими квалифицированными кадрами у нас сложности. Если я вижу интересные резюме, думаю: «Куда мы этого человека возьмём?», «Где мы можем найти ему применение?» – подчеркнула Алёна Трунова.

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