Исторические полы обнаружили реставраторы в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

22:18, 13 февраля 2024, ПАИ

Реставрация Серафимовского придела Троицкого собора продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»











Там под кафельной плиткой, уложенной в XX веке, реставраторы обнаружили исторические полы, выложенные из известняковых плит. В разных частях придела плиты отличаются по размеру. Они также выполнены из бута, добытого в разных карьерах. Это свидетельствует о том, что полы устанавливались в разное время.

Под древними плитами полов специалисты обнаружили строительный мусор советского периода. Кирпичи, предположительно, были уложены для выравнивания плит разного размера.

Позднюю плитку реставраторы удаляют. Они возвратят первоначальный уровень пола из исторического материала.

Четвёртый по счёту Троицкий собор был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.