Нетрезвого водителя поймали в Пскове

09:49, 14 февраля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, ранее подвергавшегося административному наказанию за езду в состоянии алкогольного опьянения, выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 февраля 38-летний пскович управлял автомобилем «Лада» в нетрезвом виде на улице Николая Васильева в Пскове. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.