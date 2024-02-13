Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

11:37, 14 февраля 2024, ПАИ

Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства, совершённые в корыстных целях, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вошли в Уголовный кодекс РФ. Теперь конфискация имущества предусматривается за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и об исполнении госорганами их полномочий, а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Речь идёт о преступлениях, совершённых в корыстных целях.

Конфискации будут подлежать лишь те деньги, ценности или другое имущество, полученные в результате совершения преступления или использованные для деятельности, направленной против безопасности страны (под такой деятельностью понимается совершение преступления по статьям УК РФ о наёмничестве, бандитизме, дезертирстве, неисполнении приказа, геноциде, получении или даче взятки. Всего в этом перечне более 30 статей).

Кроме того, расширен перечень статей Уголовного кодекса России, позволяющий лишать специальных, воинских или почётных званий, классных чинов и госнаград. В частности, к ним относятся статьи о распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил РФ, призывов к экстремизму и введению санкций против России и её граждан, нарушению территориальной целостности страны, деятельности, направленной против безопасности государства, реабилитации нацизма и содействии в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.