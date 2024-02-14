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Культура

В Пушкинском заповеднике открылись Февральские музейные чтения памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу традиционные Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В нынешнем году эти чтения, приуроченные к годовщине со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», проводят в «Михайловском» в 27-й раз. В этот раз они названы «Под сенью дружных муз» – по строке из стихотворения Пушкина «19 октября (“Роняет лес багряный свой убор…“)», написанного здесь, в псковском родовом имении в 1825 году, и призваны стать своего рода обращением ко всему музейному содружеству России, своеобразной музейной перекличкой в год 225-летия поэта.

С.С. Гейченко. Из фондов «Михайловского»

Приветствуя собравшихся, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич напомнил о том, чтения памяти С. С. Гейченко проводят в «Михайловском» уже более чем четверть века. Один из самых важных уроков, которые пушкиногорские музейщики получили от Семёна Степановича, подчеркнул Георгий Николаевич, суть то, что человек может понять очень многое о себе и о мире только в том случае, если опирается на истории жизни других людей, на историю вещей, то, что «…музейная работа – всегда эстафета, всегда попытка рассказывать живое о живом, и в этом уникальность этой работы».

В музее уточнили, что в итоговую программу чтений вошли 23 доклада и сообщения от исследователей культуры и искусства из России, а также одно выступление зарубежного участника конференции – из Республики Узбекистан.

Первый блок конференции открыли разговором об отдельных событиях нынешнего юбилейного пушкинского года – как уже состоявшихся, так и предстоящих. Сейчас чтения продолжаются; их программа рассчитана на два полных рабочих дня.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что материалы XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «Под сенью дружных муз» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает 99 номеров.

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